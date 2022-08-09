"Как 10 Чернобыльских зон отчуждения": в Минокружающей среды оценили последствия вероятной катастрофы на ЗАЭС

Последствия аварии на Запорожской АЭС могут быть в десять раз мощнее, чем в 1986 году на Чернобыльской АЭС.

Запорожская область фактически потеряна для проживания и хозяйства.

Об этом советница министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Лала Тарапакина сообщила в Сети.

Она отметила, что для того, чтобы оценить возможные последствия катастрофы на ЗАЭС, эксперты отталкивались от последствий аварии на ЧАЭС.

"На 4 реакторе (ЧАЭС – ред.) было около 2000 топливных сборок. На ЗАЭС в 6 реакторах и в хранилище отработанного топлива находится до 18000 топливных сборок (в 9-10 раз больше). Тогда допускаем последствия в 10 раз более мощные, чем в 1986 году", – говорится в заявлении заместителя министра.

Она уточнила, что площадь потенциальной зоны отчуждения составит до 30 тыс. км2, то есть это более 10 Чернобыльских зон отчуждения. Запорожская область фактически бцдет потеряна для проживания и хозяйства.

"Площадь потенциальной загрязненной территории – до 2 млн км2 (площадь трех Украин). От ветра зависит степень заражения других территорий Украины и Европы, россии и беларуси", – пояснила Тарапакина.

По ее данным, количество ликвидаторов предполагаемой катастрофы на ЗАЭС может составлять от 1 млн человек. Число погибших может достичь десятков тысяч в зависимости от текущего количества людей на территории области. А количество эвакуированных/отселенных лиц может составить от 2 млн.

Кроме того, река Днепр будет загрязнена на необъятное количество лет.

Катастрофа может повлечь за собой выброс радиоактивного цезия-137 в количествах, опасных для здоровья людей, а также почв, водоемов. Такой выброс будет одноразовым, и то, куда он направится, будет зависеть от метеорологических условий.

Напомним, российские оккуранты заминировали территорию Запорожской АЭС. Если поступит приказ, готовы ее взорвать.

По данным специалистов, в случае аварии на ЗАЭС последствия грозят всему миру. Под радиоактивным ударом окажутся миллионы людей, стран, земель и вод.

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