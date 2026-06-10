Как Абрамович добрался до Киева: МИД Украины раскрыл детали визита российского олигарха

Георгий Тихий / © МИД Украины

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Министерство иностранных дел Украины прокомментировало информацию о визите российского олигарха Романа Абрамовича в Киев, подчеркнув, что украинские власти готовы использовать любые возможности для приближения справедливого мира.

Об этом во время брифинга заявил спикер МИД Георгий Тихий.

По его словам, не стоит строить предположения или искать скрытые мотивы в контактах, о которых ранее высказался президент Владимир Зеленский.

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«Президент Украины использует каждую, даже малейшую возможность приблизить мир. Это правильная и исчерпывающая оценка этого контакта», — отметил Тихий.

В МИД напомнили, что глава государства уже объяснял обстоятельства и цели встречи с Абрамовичем, поэтому дополнительных политических комментариев на этот счет пока нет.

Как Абрамович добрался до Киева

В то же время журналисты поинтересовались, каким образом российский бизнесмен смог добраться до украинской столицы в условиях закрытого авиапространства и военного положения.

Отвечая на вопрос, Георгий Тихий не стал раскрывать деталей организации поездки, но пошутил по поводу способа передвижения олигарха.

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«По конкретным деталям организации визита Абрамовича, я ничем интересным не удивлю. Можно точно сказать, что он не летел на самолете, очевидно», — сказал спикер МИД.

Маршрут передвижения и другие подробности пребывания Романа Абрамовича в Украине официально не разглашаются.

Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с российским миллиардером, объяснив такие контакты поиском возможностей по достижению мира и решению гуманитарных вопросов во время войны.

Напомним, на днях российский олигарх Роман Абрамович приезжал в Киев и встречался с президентом Зеленским. Все детали секретного визита разбирал ТСН.ua.

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Владимир Зеленский в интервью Sky News официально подтвердил, что российский олигарх Роман Абрамович тайно приезжал в Киев с кулуарной миссией от Кремля.

Бизнесмен не прокомментировал факт переговоров.

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