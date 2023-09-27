Как американский стартап революционизирует оформление доверенностей для украинцев

Вторжение в Украину изменило жизнь многих украинцев, которые были вынуждены покинуть дома в поисках безопасного места для себя и близких. Выезжая наспех, у большинства не было времени для сбора необходимых нотариальных документов.

Теперь для проживающих в другой стране легализация документов и их качественный перевод на иностранный язык как никогда актуальны.

Далее мы рассмотрим, как американская компания Wisenotary позволяет оформлять доверенности онлайн.

Как работает онлайн нотариус

Обратиться к нотариусам платформы Wisenotary можно онлайн, без обязательного физического присутствия, очередей и многочисленных папок с документами. Процесс приема заявок автоматизирован и проходит в несколько этапов:

Заполнить анкету с личной информацией. В ней нужно указать имя и фамилию на английском, email и номер телефона. Указать текущую страну местонахождения. Выбрать для какой страны необходим документ и собственно тип документа. Заполнить информацию об адресе проживания. В отдельных полях заявки указывается точный адрес, город, район, штат, индекс. Выбрать способ доставки документа: email или почтой по США, в Украину или другую страну. Также указываются термины – обычная доставка почтой или срочная. Дополнительно необходимо заполнить данные получателя: его ФИО, номер телефона и адрес проживания. Подтвердить оформление заявки и оплатить удобным способом.

Подать заявку можно 24/7, в любой стране и не выходя из дома. Больше никаких очередей, записей, долгого ожидания встреч. Оформить доверенность или другие документы теперь можно онлайн с гарантией безопасности персональных данных.

Доступные нотариальные услуги

Обратившись к юристам Wisenotary через Telegram t.me/wisenotarybot или заполнив заявку на сайте, вы получите доступ к значительному перечню нотариальных услуг.

В частности, онлайн украинцы могут сделать следующее:

оформить доверенность, заявление или разрешение на выезд ребенка;

легализовать свидетельство о рождении или браке;

проставить апостиль;

заказать консульскую легализацию документов;

получить сертифицированный перевод документов.

Это всего несколько услуг, которые можно оформить онлайн. Также клиентам онлайн-платформы доступны комплексные услуги. К примеру, можно заказать перевод диплома о высшем образовании и легализовать его в соответствии с нормами иностранной страны путем апостиля. Для этого не нужно посещать консульство.

Подать документы на оформление и их получить нотариально заверенными можно онлайн в любой стране.

Как оформить доверенность через Telegram

Услуги нотариуса Wisenotary доступны и пользователям Telegram. Воспользовавшись ботом, можно так же легко оформить доверенность, как и на официальном сайте платформы. Функционально эти форматы никак не отличаются, но удобство бота ощущается сразу.

Оформление заявки через Телеграм происходит по тому же алгоритму, что и на сайте: потребуется указать персональные данные и способ получения необходимого документа. Нотариусы Wisenotary также всегда готовы ответить на любые вопросы, связанные с получением документов. Для этого в Telegram кроме бота создан отдельный чат.

Итак, используя онлайн-платформу Wisenotary, граждане Украины имеют уникальную возможность оформить нотариальные документы онлайн, не выходя из дома. Никакой бюрократии и многочисленных поездок в консульство или к нотариусу. Только удобная подача заявки через интернет и быстрое получение необходимых документов в выбранном формате.