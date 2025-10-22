Как Андрей Матюха и хорватские партнеры оказывают помощь Украине

Реклама

Андрей Матюха поддержал открытие центра поддержки украинцев в Загребе

В апреле 2022 года фонд поддержал открытие Центра адаптации украинцев в Загребе. Это место стало центром общения, обучения и взаимоподдержки. Там проводятся детские кружки, встречи, праздничные мероприятия и просто теплые разговоры за кофе.

Сначала там бесплатно преподавали хорватский и английский языки. Со временем появились новые форматы — арт-терапия, спортивные занятия, творческие мастерские. Для детей организуют уроки украинского, математики и чтения.

В декабре 2023 года состоялось первое празднование Дня святого Николая, которое собрало более 150 детей с родителями. Подарки вручал лично Андрей Матюха Мероприятие стало традиционным и теперь проводится ежегодно.

В мае 2024 года фонд, возглавляемый Андреем Матюхой, принял участие в организации спортивно-праздничного фестиваля в Загребе совместно с ГО «Красная Калина» к Международному дню труда. Более тысячи человек приняли участие в занятиях, мастер-классах и совместных активностях, что помогло украинцам и хорватам лучше познакомиться. В том же году прошли гончарные мастер-классы и рождественские мероприятия.

Центр также стал площадкой для празднования Дня украинского языка, Дня вышиванки и летних фестивалей. Благодаря этому украинцы в Хорватии сохраняют культурную идентичность и чувство единства.

Взаимодействие Андрея Матюхи и хорватской ассоциации Dobro Dobrim

Гуманитарная ассоциация Dobro Dobrim (DoDo) была создана в 2021 году для поддержки пострадавших от землетрясений в Хорватии. После начала полномасштабного вторжения она сосредоточила усилия на помощи Украине.

Фонд, который возглавляет Андрей Матюха, регулярно поддерживает формирование крупных гуманитарных грузов. Так, после разрушения Каховской ГЭС было отправлено 11 тонн помощи — продуктов, одежды, средств гигиены, медикаментов и даже корма для животных. К инициативе присоединились «Красная Калина», Dobro Dobrim, команда фонда во главе с Андреем Матюхой и сотни украинских переселенцев.

В 2024 году состоялась еще одна поставка помощи для прифронтовых регионов.

Следующим шагом стала масштабная инициатива по отправке товаров первой необходимости, продуктов и медицинских дезинфекторов. В проекте участвовали команда фонда во главе с Андреем Матюхой, Dobro Dobrim, хорватские компании Kefo d.o.o., Lochman & Rauscher, Medical Intertrade HEP, а также правительство Хорватии.

В августе украинская община в Загребе отметила 34-ю годовщину Независимости Украины благотворительным мероприятием, в ходе которого была собрана гуманитарная помощь: лекарства, продукты, хирургические наборы, игрушки, медицинское оборудование, мебель, велосипеды. Событие организовали Андрей Матюха, фонд, который он возглавляет, Dobro Dobrim, Посольство Украины в Хорватии и «Красная Калина».

Планы Андрея Матюхи и его команды на будущее

Взаимодействие с хорватскими общинами и волонтерами показало, что единство и системность дают мощный результат.

«Каждая грузовика — это конкретная помощь тем, кто держит оборону дома. А мероприятия в Хорватии помогают нашим переселенцам почувствовать поддержку и не терять силы. Мы работаем над тем, чтобы помощь поступала регулярно, и строим устойчивые партнерства, которые позволяют расширять масштабы», — отмечает Андрей Матюха.

В планах — дальнейшая поддержка образовательных, спортивных и социальных проектов для украинцев