Андрей Матюха уверен: из маленьких побед формируется фундамент сильного общества.

Как спортсмены учатся спасать жизни: инициатива Андрея Матюхи

Умение действовать в чрезвычайных ситуациях, когда каждая секунда решает всё, — важный навык в спорте. Поэтому команда фонда, возглавляемого Андреем Матюхой, запустила масштабную образовательную программу для представителей спортивного сообщества.

Совместно с экспертами FAST фонд организовал серию тренингов по доврачебной помощи. За несколько месяцев их прошли более двухсот участников — тренеры, спортсмены, представители десяти национальных сборных. К концу программы планируют охватить около 1800 человек.

Проект, развиваемый фондом под руководством Андрея Матюхи, формирует новую культуру ответственности в спорте. Цель программы — сделать спорт безопаснее. На тренировках и соревнованиях случается всякое, поэтому умение оказать первую помощь может быть решающим.

Поддержка, которая облегчает путь спортсменам

Фонд, которым руководит Андрей Матюха, системно помогает молодым украинским спортсменам выходить на международную арену. Помимо финансирования, команда фонда оказывает помощь с логистикой, организационными вопросами, предоставляет медиасопровождение и промоцию.

Андрей Матюха убеждён в том, что потенциал не возникает в вакууме, его нужно подпитывать поддержкой, опытом и верой в результат.

«Когда мы помогаем молодым спортсменам, мы фактически инвестируем в будущее страны», — говорит Матюха.

Детский спорт как приоритет в работе Андрея Матюхи

Для Андрея Матюхи развитие детского спорта имеет системный характер. По его словам, если дать детям возможность тренироваться регулярно и бесплатно, особенно там, где спорт малодоступен, это уже шаг к здоровому и сильному обществу.

Фонд под его руководством открывает бесплатные спортивные секции и кружки, работающие на постоянной основе. Всё это делается в рамках инициативы «Клуб Супергероев», запущенной как подпроект программы Favbet Kids.

Благодаря этой программе на базе Центра физического здоровья «Спорт для всех» в Киеве уже открыты секции по футболу и баскетболу, а в клубе SpartaBox тренируются будущие боксеры и борцы. Все секции бесплатные, расходы несёт фонд под руководством Андрея Матюхи.

Особое внимание команда фонда уделяет детям, которые пережили переезды из-за войны или растут в семьях военнослужащих. Их зачисляют в секции в первую очередь.

Тренировки проходят регулярно под руководством опытных наставников. Это ценная альтернатива уличному досугу, шанс провести время с пользой, найти новых друзей и эмоциональную опору.

Поддержка детей, которая ощущается: турниры, обучение и инвентарь

Благодаря поддержке фонда под руководством Андрея Матюхи проводятся детские турниры, такие как «Зимняя Спартакиада» в клубе SpartaBox. Здесь дети соревнуются, учатся работать в команде, держать темп и не сдаваться.

Но спорт — это лишь часть истории. Фонд параллельно поддерживает образование. Так, в 2023 году более 5500 школьников получили учебные и спортивные наборы, а 352 подростка прошли IT-курсы, открыв для себя новые профессиональные горизонты.

Андрей Матюха убеждён в том, что развитие ребёнка должно быть комплексным. Поэтому его команда объединяет спортивные инициативы с образовательными проектами, помогая молодежи развиваться всесторонне.

Развитие детей через спорт как одна из основ деятельности Андрея Матюхи

По словам Андрея Матюхи, спорт — это, прежде всего, способ воспитать поколение, которое умеет действовать, держать удар и не теряться в сложных обстоятельствах.

Команда фонда под его руководством развивает не просто детские секции, а саму спортивную экосистему: поддержку тренеров, помощь общинам с открытием бесплатных площадок и создание стабильных условий для занятий.

Результаты видны невооруженным глазом. Более 5000 школьников присоединились к образовательным и спортивным инициативам, в Киеве открыты бесплатные секции, где дети могут тренироваться на постоянной основе.