Как антициклон повлияет на погоду в Украине и когда ожидается потепление: подробности прогноза

С понедельника в Украине будет наблюдаться влияние антициклона.

В Украине в воскресенье, 20 октября, ожидается прохладная погода. В большинстве областей температура будет колебаться от +9 до +12 градусов. На востоке страны будет холоднее всего +6+9 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Западные области могут рассчитывать теплую погоду с температурой +10+15 градусов. Ночью в Украине в большинстве областей возможны заморозки.

Дожди могут пройти в Крыму, Запорожье, Луганщине и Донбасе, в то время как в других регионах осадков не прогнозируется. В Киеве в воскресенье ожидается сухая погода с температурой днем +10 градусов и ночными заморозками.

С понедельника в Украине ожидается антициклон, блокирующий осадки и способствующий повышению температуры с 21 октября. Ожидаются солнечные дни и красивые утренние туманы.

Напомним, ранее синоптик Наталья Птуха рассказывала, когда в Украину вернется тепло и как долго еще этого ждать.

Читайте также: