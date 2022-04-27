Как арендовать жилье во время войны: что нужно проверять, особенности заключения договора аренды

Аренда в городах Украины всегда была актуальной, а сегодня, во время войны, когда люди, убегая от войны, вынуждены переезжать в более безопасные места, тем более. Как арендовать жилье, на что обратить внимание при заключении договора - в материале ТСН.ua
Как проверить информацию на этапе поиска жилья
- Проверяйте объявления. Посмотрите аккаунт того, кто разместил объявление – когда он создан, какие объявления еще размещал автор. Выясните – владелец ли это, или посредник.
- Попытайтесь связаться с владельцем.
- Не отправляйте деньги на карту. Залог привезите в руки, а если арендуете жилье в другом городе, попросите друзей, знакомых, коллег отдать задаток и посмотреть квартиру
- Не отправляйте паспортные данные. Предоставить паспортные данные можно при оформлении договора или при заселении в квартиру.
- Проверьте право собственности на жилье у владельца квартиры.
Что важно учесть при оформлении договора аренды во время войны?
Важные моменты, которые следует учитывать при заключении договоров аренды во время войны от Украинского Хельсинского союза по правам человека.
- Заключать договор может только собственник, поэтому наниматель жилья имеет право и должен проверить соответствующие документы, чтобы убедиться, что орендодатель действительно владелец. Соответствующие данные о собственнике желательно зафиксировать в договоре найма с паспортными данными и данными других документов, которые владелец жилья и наниматель предъявляют друг другу.
- Во время действия военного положения большинство открытых государственных реестров недоступно и проверить действительность предъявленных данных сложно, можно пользоваться другими платными или бесплатными сервисами. Например, чтобы получить информацию из реестра прав на недвижимое имущество Порталом Действие и Опендатабот.
- Договор аренды жилья заключается в произвольной письменной форме и не подлежит обязательному нотариальному заверению. Рекомендуется при написании договора подробно прописать все его условия важные для защиты прав сторон договора, например, как будете контактировать, разрешать конфликты, вносить изменения в договор. При заключении договора важно зафиксировать состояние наемного жилья, отметить существующие недостатки, а также того, кто будет их при необходимости устранять.
- В договоре аренды должны быть указаны лица, проживающие вместе с нанимателем.
- Прописать в договоре размер платы аренды жилья, сроки оплаты аренды. Если срок внесения платы не установлен договором, наниматель вносит его ежемесячно.
- Как быть с арендой на период войны? Если в договоре аренды было прописано как действовать на период обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), то есть во время войны, следует соблюдать соответствующие положения, которые могут допускать и освобождение от арендной платы или оплаты коммунальных услуг. Бесплатное проживание возможно для временных жителей, если арендатор и арендатор договорились об этом. Если же действующий договор аренды непредусматривал возникновение таких обстоятельств – следует руководствоваться положениями договора, регулирующими внесение в него изменений, заключение дополнительных соглашений или разрешение конфликтов.
- Если договор заключен после 24 февраля 2022 года, следует важно относиться к определению обстоятельств непреодолимой силы. Например, заключая договор на территории областей, которые не находятся в зоне ведения боевых действий, можно отметить, что обстоятельствами непреодолимой силы будет начало боевых действий в регионе и т.д. Однако в условиях утраты или снижения дохода и доказательств невозможности осуществить оплату аренды, арендодатель может быть освобожден от соответствующих обязанностей по договору.
- Для владельцев сдача жилья в аренду может быть важным и единственным источником дохода, с которого соответственно уплачиваются налоги, что сейчас важно для поддержки государства. Размер налогового обязательства по доходу от сдачи жилья в аренду исчисляется на основе арендной платы, указанной в договоре.
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