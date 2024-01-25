Как Арестович уехал из Украины: ответ скандального экс-советнка ОП

Арестович похвастался, что в США он находится якобы "независимый эксперт по Украине".

Скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович сейчас находится в Нью-Йорке (США).

Блогерша Анна Олицкая спрашивала экс-советника, как ему удалось уехать из Украины, ведь мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу.

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"Из депутатских групп или Порошенко, или "Голоса", сейчас не помню, направили в ГПСУ вопрос: "Как уехал Арестович?" Ответ ГПСУ опубликовали в социальных сетях. Там было написано: "Государственная тайна", — пытался юлить Арестович.

В свою очередь блоггерша пыталась получить правдивый ответ: "То есть объяснения не будет? Как волонтер, как политический деятель или с какой-то миссией? Или как отец троих детей? Я же знаю, что старшей дочери уже 19 лет".

"Как-то уехал. Проблем не было на границе. Законно, конечно... Я приехал по приглашению, не сам", – заявил Арестович.

Ранее Алексей Арестович объяснил, почему сказал свою фразу-мем про "две-три недели".

Напомним, что скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович после ухода из ОП с каждым месяцем становился все активнее критиковать действующую власть. Теперь вместе с критикой украинских властей Арестович все чаще делает пророссийские заявления.

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