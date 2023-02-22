Как Байден ехал в Киев на поезде и сколько часов провел в пути: в УЗ раскрыли детали (фото)

Президент США Джо Байден 20 февраля приехал в Киев и оставил его на поезде "Укрзализныци". В общем американский президент провел в поезде около 20 часов.

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин, информирует CNN.

По его словам, Байден провел в Украине 24 часа, 20 из которых – на украинской железной дороге.

"Россияне обещали взять Киев. И на 362 день войны президент Байден появляется в Киеве и гуляет с моим президентом Зеленским. Так что это действительно исторические моменты. Мы были счастливы, привилегия и честь быть официальным перевозчиком президента Байдена, поэтому мы назвали наш поезд Rail Force One", — сказал Камышин.

Он подчеркнул, что это была сложная миссия, состоящая из тесного сотрудничества с посольством США в Украине, правительством США и Министерством инфраструктуры Украины. И добавил, что для него и всей команды "Укрзализныци" было честью и привилегией заниматься этим визитом.

"Безопасно доставили президента США Джозефа Байдена в Киев и обратно. Там, где Air Force One не летает, подхватывает Укрзализныця. Train Force One – для лидеров, имеющих смелость бороться со злом. Лично", – написал Камышин в Телеграмме.

Напомним, президент США Джо Байден 20 февраля посетил Украину.

В Киеве Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы государства, переговоры с Байденом были очень плодотворны, их результаты отразятся на поле боя.

После этого американский лидер уехал в Польшу.

В Варшаве Джо Байден заявил, что "Киев стоит и будет стоять". По его словам, "Украина никогда не станет победой России". Байден заверил, что "Россия заплатит цену за свои преступления и совершившие преступления должны быть наказаны".

Главное из речи президента США в Варшаве 21 февраля, читайте здесь.

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