Как без ТЦК самостоятельно выбрать воинскую часть или подразделение — в Генштабе объяснили

Что известно о призыве без участия ТЦК и СП.

С 1 октября, согласно изменениям в постановлении о порядке проведения призыва, военнообязанные, добровольно изъявившие желание проходить службу, могут самостоятельно выбрать воинскую часть или подразделение, минуя ТЦК (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки).

Об этом шла речь во время брифинга по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета, передает "Укринформ".

Как сказал начальник главного управления персонала Генштаба ВСУ полковник Роман Горбач, каждый военнообязанный добровольец может избрать свой пост во время собеседования с командиром определенной воинской части.

Как происходит призыв: собеседование, определение, ВЛК, приказ

По его словам, если гражданин успешно прошел собеседование с командиром воинской части, он самостоятельно направляет его на военно-врачебную комиссию. ВЛК можно пройти на выбор по месту жительства, по месту постановки на военный учет или по месту дислокации самой воинской части.

"Начальник ВЛК обязан принять гражданина по направлению командира воинской части и предоставить результаты через ТЦК к руководству воинской части. Еще раз повторяю, что гражданин в ТЦК не входит, только на военно-врачебную комиссию", — отметил Горбач.

После прохождения ВЛК и обработки документов командир воинской части выдает приказ и военнослужащий зачисляется в списки воинской части, где будет служить.

Зачисление на службу — что дальше

Горбач также отметил, что после зачисления на службу происходит распределение будущих бойцов на две категории по опыту:

имеющие опыт прохождения военной службы после 2014 года;

те, которые проходили эту службу до 2014 года или вообще не проходили.

"Граждане, имеющие опыт службы, засчитываются командиром воинской части непосредственно на должность в основные подразделения бригады или полка. Если же гражданин имеет опыт до 2014 года или не проходил службу, он засчитывается на должность в запасной подразделение, так называемую запасную роту бригады" ", — отметили в Генштабе.

Как будут проходить учения

Военнослужащий, зачисленный в состав резервной роты, командир части в течение недели обязан направить в командировку в учебную воинскую часть, где тот получит общую военную базовую, а, возможно, и профессиональную подготовку. После завершения учений и возвращения в воинскую часть командир бригады назначает бойца в состав основных подразделений, где он будет непосредственно выполнять свои обязанности по должности.

"Данное постановление полностью исключит все манипуляции с "кражай" личного состава из учебных центров, оно полностью расставит все приоритеты, покажет работу каждого должностного лица в этом процессе, и военнослужащий не сможет попасть в какую-либо другую воинскую часть. Это даст дополнительный стимул гражданам обращаться к командование воинских части, которые предпочитают", — отметил Горбач.

Напомним, в ТЦК напомнили особенности проверки военно-учетных документов. Так, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе военно-учетный документ в бумажной форме или военно-учетный документ в электронном варианте, вместе с документом, удостоверяющим личность.

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