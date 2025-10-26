Как безопасно эксплуатировать генераторы: советы от ГСЧС

Генератор

При отключении света украинцы все чаще прибегают к заживлению домов и бизнесов генераторами. Людям напомнили о правилах безопасного использования такой техники.

Об этом написали в ГСЧС.

Какие правила следует соблюдать

В ГСЧС призывают: чтобы не подвергать себя опасности, изучите правила безопасного использования генераторов. Итак, топ5 советов:

расстояние — генератор выделяет угарный газ, поэтому его следует размещать на улице не менее 6 метров от дверей и окон;

погода — генератор следует защищать от осадков и не включайте, если на улице очень влажно;

заправка — не заполняйте генератор, если двигатель включен или неохлажден;

перерыва — отключайте генератор на 30 минут каждые 5 часов работы.

база — ограничьте доступ животным и детям.

Как известно, Россия начала активно атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. К возможному блекауту и графику отключения света следует готовиться заранее.

