- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 75
- Время на прочтение
- 1 мин
Как безопасно эксплуатировать генераторы: советы от ГСЧС
Генераторы не только спасают во время отключений света, но и способны вызвать опасные ситуации.
При отключении света украинцы все чаще прибегают к заживлению домов и бизнесов генераторами. Людям напомнили о правилах безопасного использования такой техники.
Об этом написали в ГСЧС.
Какие правила следует соблюдать
В ГСЧС призывают: чтобы не подвергать себя опасности, изучите правила безопасного использования генераторов. Итак, топ5 советов:
расстояние — генератор выделяет угарный газ, поэтому его следует размещать на улице не менее 6 метров от дверей и окон;
погода — генератор следует защищать от осадков и не включайте, если на улице очень влажно;
заправка — не заполняйте генератор, если двигатель включен или неохлажден;
перерыва — отключайте генератор на 30 минут каждые 5 часов работы.
база — ограничьте доступ животным и детям.
Как известно, Россия начала активно атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. К возможному блекауту и графику отключения света следует готовиться заранее.
