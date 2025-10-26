ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
75
Время на прочтение
1 мин

Как безопасно эксплуатировать генераторы: советы от ГСЧС

Генераторы не только спасают во время отключений света, но и способны вызвать опасные ситуации.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Генератор

Генератор

При отключении света украинцы все чаще прибегают к заживлению домов и бизнесов генераторами. Людям напомнили о правилах безопасного использования такой техники.

Об этом написали в ГСЧС.

Какие правила следует соблюдать

В ГСЧС призывают: чтобы не подвергать себя опасности, изучите правила безопасного использования генераторов. Итак, топ5 советов:

  • расстояние — генератор выделяет угарный газ, поэтому его следует размещать на улице не менее 6 метров от дверей и окон;

  • погода — генератор следует защищать от осадков и не включайте, если на улице очень влажно;

  • заправка — не заполняйте генератор, если двигатель включен или неохлажден;

  • перерыва — отключайте генератор на 30 минут каждые 5 часов работы.

  • база — ограничьте доступ животным и детям.

Как известно, Россия начала активно атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. К возможному блекауту и графику отключения света следует готовиться заранее.

О том, чем стоит запастись уже сейчас, чтобы пережить возможный блекаут — читайте в материале.

Дата публикации
Количество просмотров
75
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie