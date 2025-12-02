Как безопасно эвакуироваться из многоэтажки во время атаки или пожара: советы спасателей

Спасатели

Жители многоэтажек получили от спасателей рекомендации по поведению во время чрезвычайных ситуаций, в частности при атаках российских дронов или пожарах в квартире с заблокированной дверью. Специалисты заверили, что в таких случаях существуют безопасные способы эвакуации, и главное — не поддаваться панике.

Об этом рассказали работники ГСЧС в эфире телеканала«Мы — Украина«.

«Мы переходим в следующее помещение, обязательно закрывая за собой дверь, изолируя себя от воздействия опасных вредных веществ и теплового излучения, — рассказал инспектор Вышгородского районного управления ГСЧС в Киевской области Юрий Осьмина.

По его словам, необходимо открыть окно, чтобы было достаточно свежего воздуха, и вызвать пожарно-спасательные подразделения по номеру 101.

Если телефона рядом нет, следует громко звать на помощь из окна, чтобы обратить внимание окружающих.

Небольшие очаги пожара можно тушить самостоятельно, если заранее подготовить огнетушитель — водопенный, водяной или порошковый.

Спасатели отмечают, что входные двери во время атак не следует закрывать на замок. Это облегчит спасателям доступ в квартиру и ускорит оказание помощи.

Чтобы безопасно покинуть квартиру во время пожара, нужно держаться низко к полу, ведь дым поднимается вверх. Дыхательные органы следует прикрывать тканью для защиты.

Пользоваться лифтом категорически запрещено, спускаться можно только по лестнице. В стрессовых ситуациях не стоит прыгать из окон — балкон может служить временным укрытием.

