Как безопасно готовить еду дома, когда нет электричества: рекомендации

Приготовление пищи

Спасатели подготовили информационную памятку с советами, как безопасно готовить пищу в условиях отключений электроэнергии, чтобы избежать пожаров, отравлений и других чрезвычайных ситуаций.

Об этом говорится в сообщении Государственной службой по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

В ведомстве советуют заранее формировать запасы продуктов длительного хранения, которые не требуют приготовления, в частности консервов, круп, орехов, сыров, рыбы, овощей, фруктов и хлебцев. Для приготовления пищи без электроэнергии рекомендуется использовать термосы, в которых продукты можно запаривать кипятком.

Отдельное внимание уделено правилам пользования газовыми и туристическими горелками. Их разрешено применять только для кратковременного разогрева пищи, используя металлическую посуду небольшого диаметра. Баллоны после использования необходимо отсоединять и хранить подальше от солнца, регулярно проверяя их на герметичность.

Также в памятке указано, что мангалы и грили можно использовать исключительно на открытом воздухе, без применения легковоспламеняющихся жидкостей. После приготовления пищи уголь должен быть полностью потушен.

ГСЧС отмечает: во время приготовления пищи на открытом огне нельзя оставлять его без присмотра, а детей и животных следует держать на безопасном расстоянии. Рядом всегда должна быть вода или огнетушитель.

В ведомстве призывают граждан придерживаться этих рекомендаций и распространять их среди близких, подчеркивая, что даже при отсутствии электроэнергии можно питаться безопасно и полноценно.

