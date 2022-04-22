Как безопасно пользоваться телефоном в условиях оккупации: полезные советы

Как правильно и безопасно использовать телефон в условиях оккупации, чтобы он не стал причиной бед и новых зверств российских оккупантов.

Украинцам дали пошаговую инструкцию по использованию мобильного телефона.

Госспецсвязи подготовило и обнародовало рекомендации о том, как пользоваться телефоном, если вы находитесь на временно оккупированных территориях:

1. Если вы попали в оккупацию, найдите старый рабочий телефон, который вы можете отдать по требованию оккупантов. Спрячьте телефон, которым вы планируете пользоваться, в сухое теплое место.

2. Заряжайте телефон при каждой возможности. Держите заряженные павербанки. Включите режим максимальной экономии энергии или просто режим энергосбережения.

3. Загрузите файлы и страницы, требуемые для выживания, в память смартфона. Удалите из памяти смартфона весь контент, который может навредить вам при задержании оккупантами: фото, видео, переписка, загруженные файлы.

4. Враг отслеживает действия в сети операторов мобильной связи с помощью технических средств разведки. Свои сообщения о передвижении российских войск, или зверствах, сразу удаляйте с телефона. В случае опасности удаляйте чат, а не отдельные сообщения. Используйте секретные чаты и отправляйте сообщения, которые исчезают за определенное время. Фотографируйте через мессенджеры, не храните эти фотографии на телефоне.

5. Используйте встроенные средства блокировки телефона для усложнения доступа посторонних лиц к вашим данным (пароль, графический пароль, отпечаток пальца).

6. Установите приложения "Воздушная тревога" и "Первая помощь". Загрузите контент с них для офлайн доступа.

7. Не распространяйте информацию из неофициальных источников.

8. Для абонентов "Киевстар" получайте данные о местонахождении родных или передавайте свои с помощью приложения StarFind. Также есть веб-версия.

9. Сохраните на устройстве, а также на облаке копии документов (свои и родных), храните их в секретных папках и альбомах.

Также полезно заранее установить несколько приложений:

"Воздушная тревога" – Android, iOS;

TacticMedAid – Android, iOS;

"Первая помощь" – Android, iOS;

StarFind.

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