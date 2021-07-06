Как безопасно провести праздник Ивана Купала: советы от чрезвычайников

Как безопасно провести праздник Ивана Купала: советы от чрезвычайников

Традиционные массовые гуляния несут в себе как опасность возникновения пожаров, так и на воде.

В ночь на 7 июля в Украине отмечают праздник Ивана Купала. Традиционно в этот вечер жгут костры и купаются в водоемах. Спасатели дали советы для безопасного празднования.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Чтобы безопасно провести праздник, следуйте следующим советам:

1 Для купания выбирайте только специально оборудованные места;

2 Избегайте водоемов с быстрым течением и не плавайте в одиночестве;

3 В воде купайтесь только в светлое время суток;

4 Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

5 Не прыгайте через "купальный огонь", если не уверены в своих силах;

6 Не оставляйте без присмотра ритуальное костер, чтобы не спровоцировать пожар;

7 Не позволяйте детям самостоятельно посещать водоемы.

Вместе с тем, спасатели напоминают, что с начала лета на водоемах Украины погибло 242 человека, из которых 39 — дети. За прошедшие сутки, 5 июля, утонули 8 человек.

Праздник Купала (Ивана Купала, Купала) — один из древних дохристианских праздников восточных славян, традиционный праздник, который после введения христианства отмечали в ночь перед днем Иоанна Крестителя, то есть, в ночь на 7 июля.

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