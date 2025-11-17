ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
48
Время на прочтение
1 мин

Как безопасно устанавливать и заправлять генератор: советы от ГСЧС

В условиях отключений света из-за постоянных атак РФ по энергетике украинцы все чаще используют генераторы для заживления своих домов и бизнесов.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Генератор

Генератор / © УНИАН

В ГСЧС рассказали, как правильно и безопасно устанавливать и заправлять генератор. Эти советы помогут вам избежать последствий, которые могут быть опасны для жизни.

Ключевые советы по эксплуатации генераторов — далее в материале ТСН.ua.

Где следует устанавливать генератор

Специалисты ГСЧС обозначили перечень правил размещения генераторов:

  1. Открытый воздух желательно под навесом.

  2. Ровная площадка без мусора, горючих материалов, рисков смещения или подтопления.

  3. Расстояние от генератора до стен должно составлять не менее 6 метров.

  4. Не ставить генератор внутри жилых построек, на крышах, балконах, складах и путях к эвакуационным выходам.

Как заправлять генератор

Итак, ключевые правила заправки генератора:

  • делать это только после его полного охлаждения;

  • всегда использовать лейку;

  • избегать мест, где может быть открытый огонь;

  • регулярно чистить сетки и топливные фильтры;

  • не делать заливать бензин до краев, оставлять пару сантиметров до крышки;

  • плотно закручивать канистру;

  • в случае пролива посыпать песком и собрать это в металлический ящик.

Ранее в Киеве утвердили рекомендации по установке генераторов.

Понятно, что генераторы должны упрощать жизнь в условиях отключений по графикам, но гарантируя отсутствие рисков для жизни и здоровья людей. Да, использовать электрогенераторы рекомендуется с соблюдением норм пожарной безопасности. Следует также учесть особенности городской инфраструктуры.

Правила сформировали, чтобы безопасно интегрировать устройства в городскую среду. Четкий перечень — в материале далее.

Дата публикации
Количество просмотров
48
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie