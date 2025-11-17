Как безопасно устанавливать и заправлять генератор: советы от ГСЧС

Генератор / © УНИАН

В ГСЧС рассказали, как правильно и безопасно устанавливать и заправлять генератор. Эти советы помогут вам избежать последствий, которые могут быть опасны для жизни.

Ключевые советы по эксплуатации генераторов — далее в материале ТСН.ua.

Где следует устанавливать генератор

Специалисты ГСЧС обозначили перечень правил размещения генераторов:

Открытый воздух желательно под навесом. Ровная площадка без мусора, горючих материалов, рисков смещения или подтопления. Расстояние от генератора до стен должно составлять не менее 6 метров. Не ставить генератор внутри жилых построек, на крышах, балконах, складах и путях к эвакуационным выходам.

Как заправлять генератор

Итак, ключевые правила заправки генератора:

делать это только после его полного охлаждения;

всегда использовать лейку;

избегать мест, где может быть открытый огонь;

регулярно чистить сетки и топливные фильтры;

не делать заливать бензин до краев, оставлять пару сантиметров до крышки;

плотно закручивать канистру;

в случае пролива посыпать песком и собрать это в металлический ящик.

Ранее в Киеве утвердили рекомендации по установке генераторов.

Понятно, что генераторы должны упрощать жизнь в условиях отключений по графикам, но гарантируя отсутствие рисков для жизни и здоровья людей. Да, использовать электрогенераторы рекомендуется с соблюдением норм пожарной безопасности. Следует также учесть особенности городской инфраструктуры.

