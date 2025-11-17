- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 1 мин
Как безопасно устанавливать и заправлять генератор: советы от ГСЧС
В условиях отключений света из-за постоянных атак РФ по энергетике украинцы все чаще используют генераторы для заживления своих домов и бизнесов.
В ГСЧС рассказали, как правильно и безопасно устанавливать и заправлять генератор. Эти советы помогут вам избежать последствий, которые могут быть опасны для жизни.
Ключевые советы по эксплуатации генераторов — далее в материале ТСН.ua.
Где следует устанавливать генератор
Специалисты ГСЧС обозначили перечень правил размещения генераторов:
Открытый воздух желательно под навесом.
Ровная площадка без мусора, горючих материалов, рисков смещения или подтопления.
Расстояние от генератора до стен должно составлять не менее 6 метров.
Не ставить генератор внутри жилых построек, на крышах, балконах, складах и путях к эвакуационным выходам.
Как заправлять генератор
Итак, ключевые правила заправки генератора:
делать это только после его полного охлаждения;
всегда использовать лейку;
избегать мест, где может быть открытый огонь;
регулярно чистить сетки и топливные фильтры;
не делать заливать бензин до краев, оставлять пару сантиметров до крышки;
плотно закручивать канистру;
в случае пролива посыпать песком и собрать это в металлический ящик.
Ранее в Киеве утвердили рекомендации по установке генераторов.
Понятно, что генераторы должны упрощать жизнь в условиях отключений по графикам, но гарантируя отсутствие рисков для жизни и здоровья людей. Да, использовать электрогенераторы рекомендуется с соблюдением норм пожарной безопасности. Следует также учесть особенности городской инфраструктуры.
Правила сформировали, чтобы безопасно интегрировать устройства в городскую среду. Четкий перечень — в материале далее.