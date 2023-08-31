Как богатырь: в Ровно в семье военного родился малыш с рекордным весом

По словам врачей родильного, ребенок с таким весом – один из самых больших, которые рождались в Украине.

В роддоме в Ровно родился мальчик с весом более шести килограммов. По словам врачей, малыш стал одним из самых больших не только для области, но и для всей Украины,

Об этом передает "Суспільне".

Мальчик весом 6330 граммов и ростом 65 сантиметров родился путем кесарева сечения. По словам медиков, мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Это второй сын у супругов Ангелины и военнослужащего Дмитрия. Его решили назвать Остапом.

Богдану, старшему сыну Ангелины и Дмитрия, четыре года. Он родился с весом более четырех килограммов.

36-летний папа Дмитрий – военнослужащий, родом из Полтавы. Мужчина ушел на войну в 2017 году. Мама Ангелина – из Ровенщины. В браке они шесть лет.

Ангелина и Дмитрий из Ровно вместе с новорожденным сыном Остапом / Фото: Суспільне

"Я думаю, что все-таки наследственность, потому что и мы были немаленькие. Я – 4 500, муж родилась с весом в четыре килограмма, его отец – 5 500", – отметила Ангелина.

По словам главного родильного врача, за 32 года существования медучреждения, ребенок с весом более шести килограммов родился у них впервые.

"Мы считаем, на сегодняшний день, из того, что мы мониторим, что ребенок свыше шести килограммов в этом году в Украине еще не рождался. Поэтому мы претендуем быть роддомом, где в этом году родился самый большой ребенок", — говорит главный врач роддома Светлана Муравская.

В медучреждении добавили, что ребенок с таким весом – один из самых больших, которые рождались в Украине. Однако показатель в 6,3 кг не является абсолютным рекордом в Украине. К примеру, в 2014 году на Тернопольщине родился мальчик с весом 6,8 кг.

Раньше мы писали, что беременную доставили в больницу Днепра именно тогда, когда из передовой туда попал ее муж.

Читайте также: