Как "Большая стройка" изменила трассу Н-10 на Прикарпатье: фото до/после

В Ивано-Франковской области завершили ремонт более 28 км трассы национального значения Н-10 Стрый – Мамалыга.

Дорогу, пересекающую сразу три области, восстанавливали в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора.

В частности, работы проводились возле села Боднаров Калушского района. Там уложили верхний слой щебеночно-мастикового асфальтобетона, нанесли новую разметку и установили дорожные знаки. А в прошлом году в рамках президентской программы в Боднаровом построили 54-метровый мост через реку Луква.

Трасса Н-10 особенно важна для региона, поскольку она пересекает три области: Черновицкую, Львовскую и Ивано-Франковскую.

"Это одна из транспортных артерий региона, которая соединяется с автомагистралью М-06 Киев - Чоп, а также пересекается с дорогами Н-09 Мукачево - Львов и Р-24 Татаров - Каменец-Подольский", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" с 2019 года отремонтировали и построили 13 тысяч км дорог, а также 560 мостов и мостовых переходов.