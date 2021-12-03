Как «Большая стройка» завершает эпоху долгостроев: в Запорожье очередной прогресс на мостах через Днепр

Как «Большая стройка» завершает эпоху долгостроев: в Запорожье очередной прогресс на мостах через Днепр

В четверг, 2 декабря, на вантовом мосту через Днепр в Запорожье завершился монтаж последнего из 48 вантовых канатов. Таким образом, строительство «мегасооружения», являющегося одним из флагманов программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка», вышло на финишный этап.

Об этом написал в Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«С окончанием строительства Запорожских мостов мы не только завершим эпоху долгостроев в Украине, но и приступим к совершенно новой странице украинской инфраструктурной истории — строительству масштабных, технически сложных и ресурсоемких мегапроектов. Это Кременчугский и Ямпольский мосты, Киевская обходная дорога, новые аэропорты на Востоке и Западе Украины», — отметил он.

Кубраков также отметил, что в принятом Госбюджете на 2022 год заложен максимальный объем финансирования инфраструктурных объектов за всю историю Независимости.

Полноценное движение через вантовый мост, соединяющий остров Хортица с центром Запорожья, откроется, по словам Кубракова, в конце декабря.

«Это один из первых проектов такого масштаба и уровня в Украине, и я горжусь тем, с каким вниманием и ответственностью вся наша команда подошла к его реализации. Завершение работ на верховой части вантового моста позволит открыть движение транспорта от Хортицкого района через остров к Прибрежной магистрали. Открытие первого проезда по балковому мосту уже частично разгрузило трафик в городе. Однако полноценный результат жители города почувствуют уже в конце декабря», — отметил глава МИУ.

Все 48 канатов для вантового моста заказали на швейцарском производстве. Каждый вантовый канат прошел тщательное обследование и испытание. Общая длина всех канатов составляет 6406,6м.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал в планах программы «Большая стройка» на 2021 год строительство и обновление в общей сложности 245 мостов по всей Украине.