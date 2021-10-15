Как "Большая стройка" Зеленского меняет Хортицу: на острове запустили уникальное лазерное шоу

На острове Хортица, масштабное восстановление объектов которого проходит в рамках программ Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и "Большая реставрация", начало работу уникальное лазерное шоу, управлять которым с помощью специальной программы бесплатно сможет любой желающий.

Тестовые показы лазерного шоу уже были проведены накануне Дня независимости, а 14 октября шоу заработало в полном объеме, в том числе с возможностью самостоятельного проецирования коротких фрагментов на холм Единства, днепровские пороги или небо.

Для проекции задействованы девять лазеров, установленных на Хортице. Специально для шоу в Днепре был изготовлен самый мощный в Украине лазер, позволяющий создавать графические образы даже на небе.

Шоу "Трансформация через историю" состоит из ярких исторических образов и национальных символов, раскрывающих украинскую идентичность. Инициатором его разработки и реализации стала Группа Метинвест.

Для того, чтобы спроецировать короткий фрагмент шоу на небо, холм Единства или пороги, пользователю достаточно считать с помощью смартфона QR-код и установить специальное приложение.

Полное 10-минутное шоу будет транслироваться по три раза каждый вечер.

Лазерное шоу стало еще одним туристическим магнитом Хортицы. Как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в ходе "Большой стройки" ранее здесь уже был "спасен Музей истории козачества, который много лет стоял аварийным, оборудован Холм Единства, смотровая площадка, "Козацкий Круг", пешеходные дорожки".

На этом реконструкция Хортицы не завершится. "В дальнейших планах - развитие всей инфраструктуры с сохранением уникальной природной среды, создание Музея судоходства", - сообщил Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что при реализации программы "Большая реставрация", которая является составной частью программы Владимира Зеленского "Большая стройка", в восстановлении объектов культурного и исторического наследия Украины смогут принять участие также иностранные инвесторы на условиях концессии.

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