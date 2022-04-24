Как большевики перед Голодомором: оккупанты вывозят похищенное у украинских фермеров зерно

Как большевики перед Голодомором: оккупанты вывозят похищенное у украинских фермеров зерно

Российские оккупанты пытаются вызвать продовольственный кризис в южных регионах Украины.

Захватчики похищают у украинских фермеров зерно и вывозят его в оккупированный Крым.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

В частности, оккупанты ограбили Новоалексеевский элеватор и вывезли зерно в оккупированный Крым. Подтверждением этому могут служить сообщения жителей Севастополя, что несколько дней назад заработал морской терминал по перевалке зерна, запасов которого в Крыму просто не существует.

В то же время россияне разрешили фермерам Херсонщины сеять исключительно зерно и подсолнечник, и только если последние согласятся бесплатно отдавать 70% будущего урожая оккупантам. Большинство фермеров отказываются от такого сотрудничества.

"Не хочется проводить параллели, но почти так же поступали в Украине большевики", — отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, что россияне на оккупированных территориях Луганской области заставляют фермеров начать посевную.

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