Как будет действовать закон о мобилизации с 18 мая: адвокат отметил важные нюансы

Новый закон о мобилизации вступит в силу в субботу, 18 мая. Но сиюминутно с завтрашнего дня все его нормы действовать не будут.

Об этом рассказал адвокат Юрий Танасийчук в эфире КИЕВ24.

"Понятно, что дальше будет влиять человеческий фактор, потому что именно он является доминантой всех видеоматериалов, которые мы видим по социальным сетям. Но в части внесения изменений в закон и вступление в действие новой редакции закона несколько изменяются процедуры обновления данных, более заинтегрированы подразделения Национальной полиции, увеличены штрафы. И они одномоментно с 18 мая действовать не будут", – отметил адвокат.

Он добавил, что после вступления в силу закона о мобилизации первые 60 дней являются переходным периодом, во время которого есть возможность привести свои дела в соответствие нормам закона.

"Переходный период дает в очередной раз возможность реализовать долг каждого гражданина Украины призывного возраста от 18 до 60 лет, плюс женщин особых специальностей, для того, чтобы внести свои данные в единый реестр и обновить информацию", – пояснил Юрий Танасийчук.

Напомним, где и как обновить данные военнообязанным. Какие документы нужно иметь с собой, как будут работать ЦНАПы, заработает ли электронный кабинет военнообязанного и кому нужно обновить данные в первую очередь – в эксклюзиве TSN.UA.

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