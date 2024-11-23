Как будет проходить оценка инвалидности по новым правилам: все детали

Если вы не успели пройти обзор, есть важные сроки, которые нельзя пропустить. В частности, мужчины 25-60 лет с группами 2 и 3 должны пройти оценку до 1 ноября 2025 года. Узнайте, какие категории освобождены от обзора.

Об этом рассказал Минздрав.

Повторный обзор для лиц с инвалидностью: основные моменты, которые необходимо знать

Статус инвалидности, удостоверенный документами МСЭК, остается в силе, и все предоставленные льготы, выплаты, отсрочки и социальные услуги продолжают действовать. Если инвалидность предоставлена на всю жизнь, повторная оценка не требуется.

Для кого требуется повторный обзор

Если ваш повторный обзор должен состояться в первой половине 2025 года, срок будет автоматически продлен на 6 месяцев до 30 июня 2025 года в связи с внедрением оценки повседневного функционирования.

Лица, пропустившие осмотр по уважительным причинам, должны пройти повторную оценку до следующих сроков:

До 1 ноября 2025 года – для мужчин в возрасте 25-60 лет с 2-й или 3-й группой инвалидности.

До 1 апреля 2026 – для всех других категорий лиц.

Кто не должен проходить повторную оценку

Лица с пожизненным статусом инвалидности.

Лица с тяжелыми нарушениями здоровья, такими как онкология, полная слепота, потеря конечностей и т.д.

Лица, находящиеся в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях.

Военнослужащие и находящиеся на службе работники правоохранительных органов до завершения службы.

Как будет осуществляться оценка

Оценка будет проводиться экспертной командой в больницах вместо МСЭК.

Лечащий врач сформирует электронное направление и дело экспертной команды в электронной системе.

Оценка будет проходить по новым правилам, включающим использование электронных документов, удобные места для оценки и упрощения бюрократических процедур.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК. Ранее он заявил, что коррупция в МСЭК – это внутренний враг Украины. Сегодня президент Зеленский провел заседание СНБО по ситуации с МСЭК.

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