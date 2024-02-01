Как будет работать электронный реестр призывников: в ТЦК объяснили, к каким данным будет доступ

По словам представителя ТЦК, украинцам нечего волноваться, что их данные "сольют" врагу, ведь этот реестр будет закрыт.

Реестр военнообязанных и призывников, о введении которого Верховная Рада недавно приняла соответствующий законопроект, облегчит мобилизационный процесс.

Об этом заявил заместитель начальника — начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в Киеве ТЦК и СП Владимир Новосядлый в интервью "Вечернему Киеву".

По его словам, этот реестр должен объединить все базы, с которыми необходимо работать и ускорит процесс уточнения учетных данных.

"Возможно, в перспективе снизит нагрузку на самых военнообязанных, потому что позволит им уточнить свои данные или получить услугу в любом территориальном центре комплектования. Я "за" внедрение таких инициатив", — говорит военком.

К каким данным получит доступ ТЦК

"На сегодняшний день у каждого банка есть реестр клиентов, предоставляются паспортные данные и так далее. Ничем не отличается этот реестр", — отметил Новосядлый.

Он заверил, что этот реестр будет закрыт, и к нему будут доступны определенные уполномоченные должностные лица — "с персональными ключами, с необходимой защитой и так далее".

Напомним, 16 января Рада окончательно приняла законопроект №10062 о создании Единого электронного реестра военнообязанных, введении сертификата защитника и автоматического получения УБД.

ТСН.ua собрал все подробности об этом законе.

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