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Как будет работать новый пункт пропуска с Румынией: сколько будут пропускать автобусов и машин
Новый пункт пропуска «Белая Церковь — Сигету-Мармацией» на границе Украины с Румынией сможет обслуживать до 500 легковых автомобилей в сутки в обоих направлениях.
Новый пограничный пункт пропуска с Румынией «Белая Церковь — Сигету-Мармацией» рассчитан на средний поток в 400 легковых машин в сутки в обе стороны. Но в пиковые периоды и при высокой интенсивности движения эта цифра может расти до 500 автомобилей. Как будет работать новый контрольно-пропускной пункт?
Об этом в эфире «День.LIVE» сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Как будет работать новый пункт пропуска на границе с Румынией
По словам Демченко, в будущем инфраструктуру объекта расширят. Это позволит наладить пропуск автобусов и грузовых автомобилей, что существенно уменьшит очереди на других участках границы и сделает транспортное сообщение с Румынией более удобным и быстрым.
«Конечно, интенсивность сейчас несколько меньше, но в целом создание дополнительного направления, создание дополнительного пункта пропуска — это тоже важный компонент для полноценного пограничного движения», — добавил Демченко.
В то же время в ГПСУ напомнили о вызовах безопасности. Россияне не раз атаковали пограничную инфраструктуру в Одесской области, а также в районе пункта «Ягодин» на границе с Польшей.
Учитывая это, в ГПСУ акцентируют внимание на критической потребности развертывания дополнительных укрытий для защиты граждан, в частности, мобильных конструкций.
На некоторых участках такие укрытия уже строят при активном содействии международных партнеров.
На границе с Румынией заработал новый пункт пропуска
Напомним, на границе Украины с Румынией в Закарпатской области заработал новый автомобильный пункт пропуска «Белая Церковь — Сигету-Мармацией». Это первый новый переход между странами в регионе почти за 20 лет и третий в целом.
Для запуска объекта украинская сторона построила подъездную дорогу и установила модульную инфраструктуру, а румынские партнеры построили пункт пропуска и новый мост через реку Тиса. Сейчас движение открыто на временной инфраструктуре, что позволяет перераспределить транспортные потоки и уменьшить нагрузку на другие переходы.
На этом этапе пункт пропуска сможет оформлять до 400 легковых автомобилей в сутки. В дальнейшем планируется строительство полноценного комплекса для грузовиков и автобусов, что позволит дополнительно пропускать до 360 грузовых автомобилей и 50 автобусов в день.