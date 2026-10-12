Как будет работать новый пункт пропуска с Румынией: сколько будут пропускать автобусов и машин

Как будет работать новый пункт пропуска с Румынией

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Новый пограничный пункт пропуска с Румынией «Белая Церковь — Сигету-Мармацией» рассчитан на средний поток в 400 легковых машин в сутки в обе стороны. Но в пиковые периоды и при высокой интенсивности движения эта цифра может расти до 500 автомобилей. Как будет работать новый контрольно-пропускной пункт?

Об этом в эфире «День.LIVE» сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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Как будет работать новый пункт пропуска на границе с Румынией

По словам Демченко, в будущем инфраструктуру объекта расширят. Это позволит наладить пропуск автобусов и грузовых автомобилей, что существенно уменьшит очереди на других участках границы и сделает транспортное сообщение с Румынией более удобным и быстрым.

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«Конечно, интенсивность сейчас несколько меньше, но в целом создание дополнительного направления, создание дополнительного пункта пропуска — это тоже важный компонент для полноценного пограничного движения», — добавил Демченко.

В то же время в ГПСУ напомнили о вызовах безопасности. Россияне не раз атаковали пограничную инфраструктуру в Одесской области, а также в районе пункта «Ягодин» на границе с Польшей.

Учитывая это, в ГПСУ акцентируют внимание на критической потребности развертывания дополнительных укрытий для защиты граждан, в частности, мобильных конструкций.

На некоторых участках такие укрытия уже строят при активном содействии международных партнеров.

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На границе с Румынией заработал новый пункт пропуска

Напомним, на границе Украины с Румынией в Закарпатской области заработал новый автомобильный пункт пропуска «Белая Церковь — Сигету-Мармацией». Это первый новый переход между странами в регионе почти за 20 лет и третий в целом.

Для запуска объекта украинская сторона построила подъездную дорогу и установила модульную инфраструктуру, а румынские партнеры построили пункт пропуска и новый мост через реку Тиса. Сейчас движение открыто на временной инфраструктуре, что позволяет перераспределить транспортные потоки и уменьшить нагрузку на другие переходы.

На этом этапе пункт пропуска сможет оформлять до 400 легковых автомобилей в сутки. В дальнейшем планируется строительство полноценного комплекса для грузовиков и автобусов, что позволит дополнительно пропускать до 360 грузовых автомобилей и 50 автобусов в день.

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