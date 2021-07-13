Как будет работать парламент после каникул: Рада утвердила календарный план проведения шестой сессии

Как будет работать парламент после каникул: Рада утвердила календарный план проведения шестой сессии

Нардепы будут работать до 21 января 2022 года.

К работе после летних каникул украинский парламент приступит 7 сентября.

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Верховная Рада Украины утвердила календарный план проведения шестой сессии девятого созыва.

"Календарным планом предусмотрено начать шестую сессию Верховной Рады Украины девятого созыва 7 сентября 2021 года, а закончить — 21 января 2022 года", — говорится на сайте Рады.

На время проведения шестой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва календарному плану отводятся для:

пленарных заседаний Верховной Рады Украины — 10 недель;

работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах) — 6 недель;

работы народных депутатов Украины с избирателями — 4 недели;

проведения "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде Украины — 10 часов.

Календарному плану проведения шестой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва с целью создания благоприятных условий для более рационального использования рабочего времени учтено график проведения очередных сессий Парламентской Ассамблеи Совета Европы с 27 сентября по 1 октября 2021 года и с 24 по 28 января 2022 года, праздничные и нерабочие дни, а также дни религиозных праздников, предусмотренные статьей 73 Кодекса законов о труде Украины.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что во время каникул Рада в августе может собраться на внеочередную сессию и на торжественное заседание ко Дню Независимости Украины.

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