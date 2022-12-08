Как будет работать телевидение, радио в случае блэкаута: разъяснение Госспецсвязи

Как долго смогут украинцы слушать радио, смотреть телевидение в случае исчезновения света, читайте в материале ТСН.ua

При полном отсутствии электроэнергии операторы радио, телевидения, мобильной связи должны работать, предоставлять услуги не менее 3 суток.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь. Как сообщил председатель, на сегодняшний день 5 телевизионных каналов телемарафона и столько же радиокомпаний в Украине зарезервированы на работу в течение 3 дней.

Дальше все зависит от доставки топлива к генераторам.

"Телевидение и радио будут работать. У нас работают средние волны, "Украинское радио", работает радио в FM-диапазоне, где вы можете услышать необходимую информацию", — отметил Щиголь.

Сигнал у потребителей зависит от наличия источников питания, поэтому нужно позаботиться о радиоприемниках с батарейками и других источниках питания.

Что касается мобильной связи, Щиголь объяснил, что сейчас в Украине работают 82% базовых станций. После одного из массированных ракетных ударов России по Украине не работало около 45% базовых станций. Продолжаются работы по восстановлению станций мобильной связи Луганской и Херсонской областей.

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