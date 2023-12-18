Как будет развиваться контрнаступление ВСУ в следующем году — прогноз эксперта

За следующие 6 месяцев РФ потеряет много техники и людей. Соответственно, проблемы у них будут увеличиваться.

В следующем 2024 году Украина должна подготовиться к более удачному контрнаступлению, при этом истощая линии фронта россиян.

Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Притула в эфире Эспрессо.

По его словам, сейчас большое количество наших военнослужащих проходят подготовку и усиленно изучают иностранную технику.

Следует отметить и то, что Европа не была готова к большой войне. Сейчас ситуация поменялась. То же касается и США. Консолидация сил сегодня гораздо более серьезная, чем была. Вероятно, нам удастся лучше подготовить контрнаступление на 2024 год. Мы ведь сможем количественные показатели перевести в качественные", — пояснил Притула.

Он добавляет, что Украина сможет вести более успешные наступательные действия при ослаблении позиций РФ на фронте.

"Россияне, как теряют технику и личный состав, так и будут терять. За следующие 6 месяцев РФ потеряет много техники и людей. Соответственно, проблемы у них будут увеличиваться. Поэтому Россия ослабнет, а у нас есть время усилить свои ресурсы для наступательных действий". Сейчас трудно прогнозировать, впрочем, время подготовки для успешного контрнаступления уже в 2024 году у нас точно есть", — отметил он.

Напомним, следует отметить и то, что Европа не была готова к большой войне. Сейчас ситуация поменялась. То же касается и США. Консолидация сил сегодня гораздо более серьезная, чем была", — объяснил Притула.

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