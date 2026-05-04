Будто раньше не били по Киеву: в СНБО резко ответили на "перемирие" Путина

«Фюрер» РФ Владимир Путин «очень переживает за свой парад» на Красной площади в Москве, поэтому не только объявил «перемирие», а и пугает ударами по Киеву.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, «фюрер» Кремля «включил информационную машину и от имени Минобороны РФ официально пугает ударами по Киеву».

«Такое впечатление, что раньше они не наносили ударов по столице Украины, по гражданскому населению. Ежедневно удары по гражданским городам, постоянные атаки, ракеты, дроны запускают по Киеву, убивают людей, детей и вечно врут», — подчеркнул Коваленко.

Он также акцентировал внимание на том, что только Путин «может окончить войну», но он уклоняется, «постоянно и вечно лжет».

Путин объявил новое перемирие

Российское Минобороны заявило, что диктатор Владимир Путин объявил перемирие на 8 и 9 мая в честь празднования Победы «советского народа в Великой Отечественной войне».

В то же время Россия сразу выдвинула жесткие угрозы в случае, если Украина «сорвет празднование». В Москве нагло заявили, что нанесут «ответный удар по центру Киева». Мол, «хотя раньше имели возможности», но до сих пор «воздерживались» от таких атак «по гуманитарным соображениям».

