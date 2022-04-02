Как будут гарантировать банковские депозиты в Украине в период действия военного положения / pixabay.com

Как будут гарантировать банковские депозиты в Украине в период действия военного положения

Как будут гарантировать банковские депозиты в Украине в период действия военного положения

1 апреля 2022 года Верховная Рада Украины приняла 100% гарантирование банковских депозитов во время военного положения. После его окончания гарантия по вкладам от государства составит 600 тысяч гривен. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

На пленарном заседании в пятницу, 1 апреля 2022 года, Верховная Рада 298 голосами "за" приняла Законопроект №5542-1. Ввести полную гарантию по банковским депозитам президент Украины Владимир Зеленский предложил еще в марте 2022 года. Фонд гарантирования вкладов физлиц и Национальный банк поддержали эту инициативу с условием, что 100% гарантия будет предоставляться только в период действия военного положения.

На какие гарантии могут рассчитывать украинцы по новому документу:

вкладчик гарантированно получит 100% депозита , который в течение войны и трех месяцев после ее окончания банк закроется;

, который в течение войны и трех месяцев после ее окончания банк закроется; когда после окончания войны пройдет больше 3 месяцев, гарантированный размер вклада будет увеличен до 600 тысяч гривен (до этого было 200 тысяч гривен).

Регуляторы подчеркнули, что 100% гарантия по банковским депозитам для физических лиц во время военного состояния поможет украинцам чувствовать больше уверенности в своих сбережениях. Ведь государство гарантирует каждому гражданину возвращение вложенных средств в полном объеме. Также такое решение можно назвать дополнительным механизмом поддержки банков.

Согласно новому Законопроекту Ощадбанк присоединится к Фонду гарантирования вкладов физических лиц, а потому после войны 100% гарантия по банковским депозитам в этом банке будет отменена. Напомним, что до сих пор Ощадбанк был единственным банком Украины, в котором государство гарантировало полный возврат вклада независимо от суммы.