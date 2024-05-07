Как будут наказывать представителей ТЦК за нарушение прав человека: Вениславский рассказал

Нарушение прав человека при мобилизации со стороны ТЦК станет прямым путем в боевые подразделения.

Нарушение прав человека при проведении мобилизационных мероприятий недопустимо. За это представителей ТЦК будут наказывать.

Об этом заявил народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии Киев24.

По словам Вениславского, попытки продемонстрировать эффективность работы работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут накладывать психологический отпечаток. Однако, несмотря на это, нарушать права человека в процессе мобилизации категорически запрещено.

"Любые меры должны осуществляться с соблюдением уважения к человеческому достоинству, потому что право на человеческое достоинство – это то, что вообще не может быть ограничено даже в условиях военного положения", — подчеркнул нардеп.

Вениславский отметил, что случаи нарушения прав человека представителями ТЦК и СП приобретают общественную огласку и становятся предметом реагирования правоохранительных органов. Если в действиях работников этих структур заметны признаки уголовного или административного правонарушения, то они регистрируются и расследуются.

"Очень многие представители ТЦК и СП после столь скандальных случаев нарушения прав человека просто перестают быть представителями ТЦК и СП и отправляются в боевые подразделения", — добавил депутат.

Напомним, секретарь оборонного комитета Верховной Рады нардеп Роман Костенко раскритиковал ряд нарушений в работе ТЦК и СП.

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