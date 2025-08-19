ТСН в социальных сетях

Как будут учиться школьники с 1 сентября: очно, смешанно или дистанционно

Украинские школьники начнут новый учебный год в трех возможных форматах. Все зависит от обстановки относительно безопасности и эпидемиологической ситуации.

Школа

С 1 сентября учащиеся в Украине приступят к учебе в разных форматах — очном, смешанном или дистанционном.

Об этом пишет 24 канал.

В Министерстве образования и науки отметили, что в течение года формат получения образования также могут менять.

В МОН отметили, что минимальное наполнение дистанционных классов было отменено. Теперь они могут открываться на тех же условиях, что и очные или смешанные — при наличии не менее пяти учеников. Дистанционные классы вправе создавать любое учебное заведение, независимо от наличия полной линейки параллелей.

Формат учебы могут менять и в течение учебного года. Такое решение принимает руководство школы или областная военная администрация с учетом ситуации по безопасности и эпидемиологии в регионе.

Напомним, на начало 2024-2025 учебного года в украинских школах всех форм обучения было зарегистрировано 3,74 миллиона учеников — это самый низкий показатель за последние три десятилетия. Уменьшение количества школьников, вероятно, будет продолжаться.

По состоянию на сегодняшний день по меньшей мере 9,3% учащихся (приблизительно 345 тысяч детей) учатся за границей, но остаются в составе украинской образовательной системы. На самом деле эта цифра может быть еще выше, ведь многие дети после выезда из страны вообще прекращают учебу в украинских школах.

