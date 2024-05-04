Как будут определять пригодность к службе в армии: в Минобороны разъяснили критерии для ВВК

Главным критерием пригодности к военной службе будет степень нарушения функций организма в результате определенной болезни. То есть физическая способность человека выполнять ту или иную работу, несмотря на существующие заболевания, будет определять, какой статус он получит и где будет проходить службу, в случае признания пригодным.
После отмены статуса "ограниченно пригодный" ВВК, принимающие решение о пригодности человека к военной службе, будут учитывать не только имеющиеся у него болезни, но и нарушение функций организма, которые могут ограничивать физические возможности человека.
Об этом рассказала директор Департамента здравоохранения министерства обороны Украины Оксана Сухорукова в эфире телемарафона "Єдині новини".
Она пояснила, что при признании человека пригодным к военной службе, ВВК будет указывать, в каких подразделениях он может проходить службу.
"Среди пригодных есть полностью пригодные или пригодные к службе в определенных воинских частях. Вместе с тем были пересмотрены критерии пригодности. Там есть сочетание международного классификатора болезней 10-го выпуска и степени нарушения функций", — рассказала Оксана Сухорукова.
В списке заболеваний для определения пригодности все диагнозы разбиты на группы, в каждой из которых есть несколько категорий.
"Тяжелое, среднее, легкое состояние, в связи с этим идет определение пригодности или непригодности или пригодности для прохождения службы в определенных частях. Еще раз – в зависимости от степени нарушения функций", – пояснила чиновник.
То есть критерии пригодности сочетаются по принципу "заболевание – степень нарушения функций".
"В частности, в приказе есть 86 групп, в которых более 70 пунктов предусматривают пункт "непригодный", в котором около 5000 диагнозов, а в каждой группе могут быть как полностью пригодные, так и полностью непригодные, опять же, в зависимости от степени нарушения функций", – заметила Сухорукова.
Чтобы объяснить специфику определения пригодности директор департамента привела несколько примеров:
- в анамнезе была язва желудка, остался только рубец – человек годен;
- язвенная болезнь имела осложнение, была проведена хирургическая операция по удалению значительной части желудка – человек непригоден;
- ампутации конечностей на любом уровне выше запястья или стопы – критерий непригодности;
- отсутствие или слепота одного глаза – человек непригоден.
Оксана Сухорукова также отметила, что пригодность военнообязанного не определяется на весь период службы. Поэтому в случае ухудшения здоровья военные имеют право на повторное обследование и изменение статуса. Для этого им необходимо подать рапорт своему командиру.
"В свою очередь, командир воинской части может направить военнослужащего как на лечение, так и на прохождение военно-врачебной экспертизы", — пояснила чиновница.
Напомним, на прохождение ВВК военнообязанных направляют ТЦК, а военнослужащих – командиры частей или учреждения здравоохранения, где они проходят лечение или реабилитацию.
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