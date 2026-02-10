Как будут отключать свет 11 февраля: "Укрэнерго" анонсировало ограничения для всех потребителей

Выключение света в Украине в среду, 11 февраля

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. В среду, 11 февраля, меры ограничения потребления будут применяться как для бытовых абонентов, так и для промышленного сектора в течение всех 24 часов.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Масштаб ограничений и причины

Энергетики вынуждены прибегнуть к таким мерам из-за последствий массированных ракетно-дроновых атак России на украинские энергообъекты. Повреждения инфраструктуры все еще значительны, поэтому для балансировки системы вводятся два типа ограничений:

графики почасовых отключений (ГПО) для населения;

графики ограничения мощности (ГОП) для предприятий.

Ситуация в энергосистеме остается динамичной и может изменяться. Главная цель этих мер – сохранить целостность энергосети в условиях дефицита генерации и поврежденных линий передачи.

Где искать свой график

Время и объем отключения по конкретным адресам определяют местные операторы распределительных сетей. Потребителям советуют следить за обновлениями на официальных сайтах и страницах облэнерго в соцсетях, поскольку информация может корректироваться в зависимости от текущей ситуации.

Также графики отключений для всех очередей публикуют интернет-ресурсы местных властей и СМИ.

Энергетики также обращаются с просьбой потреблять электроэнергию бережливо, когда свет появляется по графику. Потребителей просят не включать несколько мощных приборов одновременно во избежание перегрузки сети и новых аварий.

Напомним, по мнению экспертов, свет потребителям в довоенном объеме быстро не вернется . Восстановление энергетических объектов Украины, поврежденных во время ударов армии РФ, может занять год. Однако для объектов генерации сроки и сценарии ремонта могут существенно отличаться для каждого частного случая.