Как будут отключать свет 11 февраля: "Укрэнерго" анонсировало ограничения для всех потребителей
В Украине среда, 11 февраля, пройдет с ограничениями электроснабжения: графики будут действовать на протяжении всех суток во всех регионах страны.
Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. В среду, 11 февраля, меры ограничения потребления будут применяться как для бытовых абонентов, так и для промышленного сектора в течение всех 24 часов.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Масштаб ограничений и причины
Энергетики вынуждены прибегнуть к таким мерам из-за последствий массированных ракетно-дроновых атак России на украинские энергообъекты. Повреждения инфраструктуры все еще значительны, поэтому для балансировки системы вводятся два типа ограничений:
графики почасовых отключений (ГПО) для населения;
графики ограничения мощности (ГОП) для предприятий.
Ситуация в энергосистеме остается динамичной и может изменяться. Главная цель этих мер – сохранить целостность энергосети в условиях дефицита генерации и поврежденных линий передачи.
Где искать свой график
Время и объем отключения по конкретным адресам определяют местные операторы распределительных сетей. Потребителям советуют следить за обновлениями на официальных сайтах и страницах облэнерго в соцсетях, поскольку информация может корректироваться в зависимости от текущей ситуации.
Также графики отключений для всех очередей публикуют интернет-ресурсы местных властей и СМИ.
Энергетики также обращаются с просьбой потреблять электроэнергию бережливо, когда свет появляется по графику. Потребителей просят не включать несколько мощных приборов одновременно во избежание перегрузки сети и новых аварий.
Напомним, по мнению экспертов, свет потребителям в довоенном объеме быстро не вернется . Восстановление энергетических объектов Украины, поврежденных во время ударов армии РФ, может занять год. Однако для объектов генерации сроки и сценарии ремонта могут существенно отличаться для каждого частного случая.