Как будут отключать свет 28 декабря: ДТЭК опубликовал новые графики

Сегодня света будет больше.

В субботу, 28 декабря, энергетики будут применять в Украине стабилизационные графики отключений. Света у некоторых потребителей не будет с 15:00 до 17:00.

Об этом сообщили в ДТЭК.

В Киевской области электроэнергия будет почти у всех потребителей целый день.

В Днепропетровской области без света с 15:00 до 17:00 также будут потребители, которых определили в очередь 1.1.

В Одесской области света не будет с 15:00 до 17:00 у потребителей очереди 2.2.

Графики отключений можно просмотреть на сайте ДТЭК, введя адрес, а также на сайте Yasno, где доступны фактические отключения на два дня вперед.

Напомним, ситуация в украинской энергосистеме остается сложной из-за последствий российских обстрелов. Отключения применяются согласно распоряжениям "Укрэнерго" и текущей ситуации.