Как будут отключать свет 8 февраля: “Укрэнерго” сообщило, где будут продолжаться аварийные обесточения

Отключение света в Украине в воскресенье, 8 февраля

В воскресенье, 8 февраля, по всей территории Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений для населения и ограничения мощности для промышленных потребителей.

О внедрении плановых лимитов потребления и текущем состоянии энергосистемы сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

Аварийные отключения и причина кризиса

Несмотря на возвращение к графикам в большинстве областей, ситуация остается нестабильной: в отдельных регионах до полной стабилизации системы будут продолжать аварийные обесточивания. Главной причиной жестких ограничений остаются разрушительные последствия массированных ракетно-дроновых атак России на объекты украинской энергетики.

Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее перевести все области, включая наиболее пострадавшие, в прогнозируемые графики вынужденных отключений. Это позволит потребителям хотя бы отчасти планировать свой день в условиях дефицита.

Где искать графики и как потреблять

Энергетики отмечают, что время и объем отключений по конкретным адресам следует проверять исключительно на официальных страницах облэнерго в регионе. Ситуация может изменяться динамически в зависимости от нагрузки на сеть и хода восстановительных работ.

Компания также обращается к украинцам с просьбой потреблять электроэнергию бережливо, когда она появляется по графику. Избегание пиковых нагрузок поможет системе удержать баланс и снизит риск повторных аварийных ситуаций.

Напомним, энергетики предупредили о тяжелых днях впереди для Киева . Вместо ожидаемого улучшения столицу ждет тьма, ведь вражеская атака нанесла энергосистеме гораздо более серьезные разрушения, чем казалось на первый взгляд.