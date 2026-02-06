Как будут отключать свет в Украине 7 февраля: детали от "Укрэнерго"

Свет / © unsplash.com

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. В субботу, 7 февраля, отключения электроэнергии планируются по всем регионам страны.

Об этом пишет «Укрэнерго».

Согласно распоряжению диспетчерского центра «Укрэнерго», ограничения будут действовать на протяжении всех суток — с 00:00 до 24:00.

Мероприятия будут касаться двух категорий потребителей.

Для бытовых потребителей будут применяться графики почасовых отключений (ГПО).

Для бизнеса и предприятий будут введены графики ограничения мощности (ГОП).

Главным фактором дефицита в энергосистеме остаются разрушительные последствия российских ракетно-дроновых ударов по украинским энергообъектам. Энергетики продолжают восстановительные работы, однако имеющихся мощностей недостаточно для полного покрытия потребностей потребителей в пиковые часы.

Где узнать свой график

В компании подчеркивают, что ситуация в энергосистеме динамична и может изменяться. Точное время и объем отключений каждого конкретного адреса определяют местные операторы системы распределения.

«Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — говорится в сообщении.

Энергетики также обратились к украинцам с важной просьбой: когда свет появляется по графику, потреблять его максимально экономно. Не включать одновременно несколько мощных электроприборов, чтобы не создавать резкую нагрузку на сеть и избежать аварий.

Напомним, эксперт по энергетике Юрий Корольчук предупредил, что массовые отключения света могут повторяться. По его словам, украинская энергосистема сейчас работает иначе, чем до начала полномасштабной войны. Повреждение инфраструктуры, изменение схем питания и постоянные риски для энергообъектов повлияли на ее стабильность и принципы работы.