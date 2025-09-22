Как будут помогать украинцам после возвращения из Польши: Верещук объяснила

Ирина Верещук

Реклама

Украина планирует разработать план государственной поддержки для граждан, которые решат вернуться домой из Польши . Следует обеспечить организационную и логистическую помощь для этого.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.

В чем проблема

По ее словам, украинцам, проживающим в Польше очень непросто. Особенно это касается пожилых людей, лиц с инвалидностью, одиноких матерей с малолетними детьми и других уязвимых категорий наших граждан. А также следует учитывать постепенное ужесточение требований к пребыванию украинцев в Польше, что особенно ощутимо для тех, кто не имеет возможности работать.

Реклама

"Поэтому мы должны заранее подготовить украинскую систему социальной поддержки - временное жилье, гуманитарную, медицинскую и социальную помощь, чтобы наши граждане, которые захотят вернуться, получили должную поддержку от государства", - отметила Верещук.

Речь идет, в частности, о важности обеспечения организационной и логистической помощи для такого возвращения.

«В ближайшее время вынесем этот вопрос на обсуждение Платформы по украинцам за рубежом при участии соприкасающихся органов власти, общественных и международных организаций и польских партнеров», — отметила она.

Напомним, Польша готовит существенное ограничение предоставления бесплатных медицинских услуг для украинских беженцев. Все из-за злоупотреблений.

Реклама

«Поправка направлена на противодействие риску злоупотребления правом на здравоохранение на территории Республики Польша гражданами Украины, которые иногда приезжают в нашу страну преимущественно или исключительно с намерением воспользоваться определенными услугами здравоохранения», — пояснил представитель Высшей врачебной палаты Польши Якуб Косиковский.