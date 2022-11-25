Как будут работать больницы в условиях блэкаута: ответ министра здравоохранения

В Министерстве здравоохранения рассказали, как будут работать украинские больницы в условиях отсутствия электроэнергии.

Больницы в Украине не будут закрываться даже в условиях блэкаута. Однако медучреждениям необходимо будет сократить количество используемых помещений.

Об этом 25 ноября рассказал Министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

"Больницы не будут закрывать, но в определенных больницах будет пересмотрен подход и оптимизировано использование помещений для того, чтобы сконцентрировать все на меньших площадях", — отметил Ляшко.

По его словам, оптимизация помещений позволит легче пройти осенне-зимний период, в частности, после наступления сильных холодов.

"Когда меньше площадь, ее проще отапливать, используя источники питания, если будет отключение от централизованного теплоснабжения", – отметил министр.

Ляшко также рассказал, что Минздрав определил два уровня больниц: те, которые могут работать без централизованного энергоснабжения и те, которые могут обойтись без централизованного тепла и водоснабжения.

"Именно на этих больницах и сформируется основная сеть медучреждений, которые в этот сложный осенне-зимний период должны обеспечить медицинскую помощь. Мы понимаем, что в этих больницах будет на 100% работать все оборудование, которое будет подключаться к энергоснабжению", — объяснил Ляшко.

Напомним, из-за постоянных российских обстрелов из больниц Херсона проводят эвакуацию пациентов в Николаев.

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