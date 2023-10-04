Как будут работать больницы во время блекаутов: в Минздраве ответили

В Минздраве уверяют, что больницы готовы к вероятным блекаутам.

В Украине приближается отопительный сезон, поэтому на фоне прошлогодних блекаутов обостряется вопрос обеспечения стабильной работы заведений медицинской критической инфраструктуры.

Об этом рассказал первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров.

По его словам, на уровне страны создан координационный штаб по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения при возможных отключениях электроэнергии.

Отмечается, что на сегодняшний день каждая больница, которая оказывает специализированную медицинскую помощь и законтрактована с Нацслужбой здоровья (НСЗУ), обеспечена по меньшей мере одним генератором.

"Опираясь на опыт прошлого года, мы уже подготовили план действий в случае долгосрочных отключений электроэнергии и согласовали его с другими органами власти. Наша главная цель — это своевременное реагирование на все чрезвычайные ситуации, которые будут проходить в медицинских учреждениях. В случае проблем с электроснабжением или блекаутом в большинству медучреждений генераторы срабатывают автоматически — в течение нескольких секунд", — отметил он.

Отопительный сезон и блекауты

Отопительный сезон в школах Украины начинается раньше, чем тепло появляется в квартирах и домах людей, ведь учебные заведения относятся к объектам социальной сферы.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о создании координационных штабов, чтобы оперативно реагировать на все угрозы во время осенне-зимнего периода во время вражеских атак по энергосистеме .

Эксперт "Украинского института будущего" Иван Ступак считает, что этой осенью российские захватчики не увеличат удары по энергосистеме по сравнению с прошлогодними атаками.

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