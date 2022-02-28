Как будут работать аптеки, магазины, метро в Киеве в ближайшие дни? / УНИАН

Как будут работать магазины, аптеки и метро в ближайшие дни в Киеве

Как будут работать магазины, аптеки и метро в ближайшие дни в Киеве

С 28 февраля 2022 года все магазины, аптеки, торговые сети и метро в Киеве будут работать до 19:00, а начинать работу не раньше 8:00. И все это - через новый комендантский час. Что еще нужно знать киевлянам - в материале ТСН.ua.

Новое расписание работы аптек, торговых сетей и магазинов обнародовано на сайте Киевской городской госадминистрации.

В КГГА напомнили киевлянам и о новом комендантском часе, который с 28 февраля 2022 года действует с 20:00 до 7:00.

А еще в очередной раз напомнили жителям города, что в комендантский час строго запрещено передвигаться по городу. Во время комендантского часа выйти из дома можно только в случае объявления воздушной тревоги, чтобы пройти в ближайшее укрытие. Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп противника”.

Во время комендантского часа передвигаться по городу смогут только граждане со специальным пропуском военного коменданта города Киева нового образца, утвержденного 28 февраля 2022 года. При этом передвигаться с пропуском можно только в транспорте.

А на официальной странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook опубликовали обновленную карту со станциями, по которым с 28 февраля 2022 будут курсировать поезда.

По красной ветви : от ст. "Шулявская" до ст. "Университет".

По синей ветке : от ст. "Героев Днепра" – ст. Теремки (без остановок на станциях "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого").

По зеленой ветке : от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи (без остановок на станциях "Дворец спорта", "Кловская" и "Золотые ворота").

Карта метро Киева: какие станции работают с 28 февраля 2022 года

Подземные станции будут открыты для перевозки пассажиров с 8:00 до 19:00. В качестве укрытия при тревоге, они доступны круглосуточно.