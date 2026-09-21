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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Как будут работать медучреждения во время тревоги: Кабмин утвердил новые правила

Украинские больницы будут работать по обновленным правилам во время воздушных угроз.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Как будут оказывать медпомощь во время тревог: решение правительства

Как будут оказывать медпомощь во время тревог: решение правительства / © КМДА

Кабинет министров утвердил обновленный порядок работы медицинских учреждений во время воздушных угроз. В зависимости от уровня опасности — «желтого» или «красного» — регламентированы действия медперсонала, правила эвакуации и оказания неотложной помощи.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

При «желтом» уровне медучреждения будут продолжать работу. Премьер поручил обеспечить полный доступ работникам, пациентам и посетителям к укрытиям.

При «красном» — пациенты и медицинские работники должны перейти в укрытие. В то же время, не будет прекращаться помощь, которую опасно прерывать, в частности, во время операций, реанимации, интенсивной терапии и т.д. Пациентов, которых невозможно переместить, будут лечить в наиболее безопасных помещениях. В укрытиях и в таких помещениях можно оказывать медицинскую помощь, отпускать лекарства и размещать пациентов.

Кроме того, экстренная медицина работает непрерывно. Пациентов с неотложными состояниями принимают вне зависимости от уровня угрозы. Диспетчерские службы принимают вызовы, бригады скорой выезжают к пациентам.

Также правительство поручило усилить защиту операционных, реанимаций, родовых и приемных отделений, помещений с резервными источниками питания и критически важным медицинским оборудованием. Особое внимание — местам, где находятся пациенты, которых невозможно оперативно переместить.

Напомним, что недавно в Украине изменили правила во время воздушных атак. Тревоги разделили на желтые и красные.

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