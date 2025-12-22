Как будут работать "Новая почта" и "Укрпочта" на Рождество и Новый год

Новый год / © ТСН

Реклама

Крупнейшие почтовые операторы Украины — "Новая почта" и «Укрпочта» — обнародовали графики работы на период Рождества и Нового года, сообщив, в какие дни отделения будут работать в обычном режиме, а когда будет сокращенный график или выходные.

Об этом сообщили в пресс-службе «Новой почты» на Facebook, а также генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский в своем Telegram.

График работы «Новой почты»

По информации компании, большинство отделений будут работать без изменений в рождественские дни:

Реклама

24 и 25 декабря — работа по стандартному графику;

31 декабря — отделения будут работать до 17:00;

1 января — выходной день: отделения и курьеры не будут работать, однако почтоматы будут оставаться доступными для получения отправлений;

в остальные дни — обычный режим работы.

В компании советуют клиентам заранее проверять график конкретного отделения, поскольку он может отличаться в зависимости от локации.

Как будет работать «Укрпочта»

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский сообщил, что компания также сохраняет стабильный режим работы накануне праздников.

24 и 25 декабря — все отделения работают в обычном режиме;

31 декабря — сокращенный рабочий день;

1 января — официальный выходной;

2 января — возвращение к стандартному графику обслуживания клиентов.

Отдельно Смелянский напомнил, что 24 декабря является последним днем подачи заявок на участие в программе «Зимняя поддержка». По его словам, этой возможностью уже воспользовались более 1,7 млн украинцев, и он призвал не откладывать подачу документов на последний момент.

Реклама

В почтовых службах призывают клиентов заблаговременно планировать отправку и получение посылок, учитывая праздничные изменения в работе отделений.

Напомним, ранее мы писали о том, что компания «Новая почта» сообщила о закрытии своего последнего пункта обслуживания в городе Святогорск Донецкой области.