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Как будут работать школы Киева с 1 сентября на фоне атак РФ
Учебные заведения должны быть готовы оперативно изменять модель работы в зависимости от продолжительности тревог и уровня угрозы.
В Киеве первую неделю учебного года в школах планируется начать в очно-дистанционном формате. Но учебные заведения должны быть готовы изменять формат обучения в зависимости от ситуации.
Об этом заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
По его словам, определены разные форматы — от проведения занятий в укрытиях для младших школьников до смешанного и дистанционного обучения.
Также рассматривается возможность работы во вторую смену.
«Школы будут определять оптимальную модель с учетом возможностей заведения, укрытия и ситуации безопасности. Родители смогут выбирать формат в рамках предложенных моделей», — отметил он.
Ранее сообщалось, что формат праздничной линейки ко Дню знаний в Киеве будет определять не городские власти, а каждая школа в отдельности. Учреждения имеют соответствующие полномочия.
В Департаменте образования объяснили, что в соответствии с Законом Украины «Об образовании» учреждения имеют академическую и организационную автономию. Именно поэтому решение о проведении праздничной линейки входит в компетенцию руководства конкретной школы.