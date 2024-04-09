Как будут рассматривать мобилизационный законопроект: объяснение нардепа

Все будет решаться именно 11 апреля.

Принимать ли весь закон или отдельную правку решает исключительно зал Парламента. Комитет только рекомендует.

Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк.

Что будет происходить дальше

По словам Железняка, должна появиться таблица ко второму чтению, в которой будет 4300+ поправок. Эти правки разделены на две группы:

учтены Комитетом (то, что вошло в рекомендации ко второму чтению), которых относительно немного

отклонены, которых очень много.

Рада 10 апреля приступит к рассмотрению закона во втором чтении по отклоненным поправкам. Когда каждый автор такой правки сможет предложить залу проголосовать и в случае 226+ голосов он станет учтен.

"Я мало верю, что будет положительный здесь результат, но такие правки ставить будут. И учитывая сколько коллег уже публично не удовлетворены решением Комитета, то ставить будут много".

По мнению нардепа:

завтра речь пойдет только о рассмотрении отклоненных правок, это завершится поздним вечером или вообще ночью;

затем Председательствующий объявит паузу в заседании до утра четверга;

утром четверга (если пройдут все отклоненные правки) начнется рассмотрение учтенных поправок Комитетом: каждый депутат может поставить каждую такую правку "в подтверждение".

"То есть, чтобы ее сохранить надо в зале набрать 226+ голосов на каждую правку. Иначе она становится отклоненной и текст возвращается в редакцию первого чтения. Поэтому… все будет решаться именно 11 апреля. По каждой смене учтена. Ну и потом финальное голосование за закон в целом. Как-то так", – подытожил народный депутат.

Ранее глава ЦПИ высказался о манипуляции вокруг ситуации с мобилизацией.

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