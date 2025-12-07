«Как бы снова в Бахмуте»: Кременчуг под ударом РФ — как местные пережили атаку

Удар по Полтавщине 7 декабря

В ночь на 7 декабря российские оккупанты нанесли массированный воздушный удар по городу Кременчуг Полтавской области.

Как жители Кременчуга пережили эту атаку, рассказывает «Суспильне».

«Очень страшно. И деваться некуда. …далеко бомбоубежище, а все с палками, с костылями. Как мы можем бежать? С полуночи до 3:00 — сначала понемногу, потом сильнее и сильнее (слышны обстрелы — ред.). И вот представьте, какой ажиотаж. На первом этаже сидят на скамейках люди, в коридорах между стенами стоим», — рассказала местная жительница Валентина Курочка.

Вера приехала в Кремечук из разрушенного оккупантами Бахмута. В настоящее время она проживает в одном из местных общежитий. Говорит, что ночью ее разбудил гул российских «Шахедов».

«Спустились вниз. Выключили свет, затем постепенно отключили отопление, затем воду. И так мы просидели до 03:00 на первом этаже. Это ужас. Ощущение, что я снова попала в свой город», — говорит переселенка из Бахмута.

По ее словам, на утро в общежитии нет отопления и воды.

Напомним, что в Кременчуге после очередного массированного комбинированного удара по объектам инфраструктуры зафиксированы перебои со светом, водой и теплом.

Мэр города заверил, что сейчас идет ликвидация последствий и просходит поэтапное восстановление света, воды и теплоснабжения.