Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Если бы вы знали...": Арестович об уничтожении военной техники оккупантов

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Если бы вы знали...": Арестович об уничтожении военной техники оккупантов

ВСУ активно уничтожают технику оккупантов.

В Офисе президента Украины рассказали о ситуации на подъездах из Киева к Житомиру.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Боже мой, знали бы вы, как мы их метелим утром под Киевом. По подтвержденным оценкам, до 14.00 уничтожено и повреждено более 200 единиц разной техники на направлениях Ирпень — Житомирская трасса", — рассказал Арестович.

За 2 часа до этого он говорил об уничтоженных 20 единицах техники оккупантов.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация