"Если бы вы знали...": Арестович об уничтожении военной техники оккупантов

"Если бы вы знали...": Арестович об уничтожении военной техники оккупантов

ВСУ активно уничтожают технику оккупантов.

В Офисе президента Украины рассказали о ситуации на подъездах из Киева к Житомиру.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Боже мой, знали бы вы, как мы их метелим утром под Киевом. По подтвержденным оценкам, до 14.00 уничтожено и повреждено более 200 единиц разной техники на направлениях Ирпень — Житомирская трасса", — рассказал Арестович.

За 2 часа до этого он говорил об уничтоженных 20 единицах техники оккупантов.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 29

вертолеты — 29

танки – 191

боевые бронированные машины — 816

пушки — 74

ЗРК "Бук" — 1

"Грады" — 21

автомобильная техника — 291

цистерны – 60

БпЛА ОТР2 – 3

корабли и катера — 2

личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: