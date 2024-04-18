Как был нанесен удар по оккупантам в Джанкое: видео Генштаба ВСУ

На военном аэродроме оккупантов уничтожен или критически поврежден ряд объектов.

В ночь на 17 апреля Силы обороны Украины нанесли ракетный удар и поразили обозначенные российские военные цели на территории временно оккупированного Крыма.

В Генштабе ВСУ опубликовали видео этой атаки, в результате которой на военном аэродроме города Джанкой уничтожен или критически поврежден ряд вражеских объектов.

По информации украинских военных, этим ударом были "отминусованы" 4 пусковые установки С-400, 1 пункт управления средствами ПВО, 3 РЛС, а также аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

Количество пораженных летательных аппаратов и личного состава противник тщательно скрывает.

"Это нанесло вражеским войскам неожиданные потери в вооружении и военной технике, боевой потенциал оккупантов чувствительно снизился. Продолжение следует...” — пообещали в Генштабе ВСУ.

В Генштабе показали, как был нанесен удар по оккупантам в Джанкое

Напомним, на территории оккупированного Крыма в ночь на 17 апреля прозвучала серия мощных взрывов. "Жарко" было, в частности, в Джанкое, где мониторинговые каналы зафиксировали шесть очагов огня на российском военном аэродроме и рядом с ним.

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