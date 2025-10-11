Как быстро энергетики будут восстанавливать свет после ударов РФ: эксперт дал ответ

Отключение света в Украине

В Украине могут быть отключения света после российских атак, но их будут быстро чинить.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

По словам Рябцева, защитить от вражеских баллистических ракет энергетические объекты могут только купола ПВО, которых Украине не хватает, поэтому атак не избежать. Однако энергетики смогут быстро возвращать людям свет, уверен специалист.

В то же время эксперт посоветовал украинцам позаботиться о собственной энергетической автономности и не забывать о тепловой изоляции, чтобы не отапливать окружающую среду. А также раскритиковал рекомендации устанавливать буржуйки, потому что в многоквартирных домах запрещено открытое пламя.

Коварный ночной удар РФ

Напомним, в ночь на 10 октября страна-агрессор Россия атаковала теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование ТЭС.

Также ночью российская армия осуществляла массированную атаку на Киев и область. Жители столицы сообщали, что на левом берегу пропал свет примерно в 03:18. Власти это подтвердили и добавили, что есть также проблемы с водоснабжением. В городе зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением, без света частично остались шесть районов.

В области введены экстренные отключения электроэнергии, которые затем отменили.