Как быстро и эффективно убрать мешки под глазами? Врач офтальмологического центра Эксимер о блефаропластике

Нависшие верхние веки и мешки под глазами часто предательски выдают наш возраст, состояние и настроение. Тогда на помощь приходит современная хирургия, в частности, блефаропластика.

Рассказывает Юлия Лейченко, офтальмопластический хирург медцентра "Эксимер".

Почему возникают мешки под глазами даже в молодом возрасте?

Мы говорим "мешки" под глазами или по-научному периорбитальные грыжи, но на самом деле это выпячивание жировой клетчатки, которой окутано само глазное яблоко.

Так создала природа, чтобы человеческий глаз был защищен от любых повреждений.

Но с возрастом, когда ткани вокруг глаз теряют упругость и растягиваются, или есть генетическая предрасположенность, происходит выпячивание жировой ткани, что и создает мешки под глазами. И, безусловно, это выглядит не очень привлекательно.

Можно ли без хирургического вмешательства избавиться от отеков под глазами?

Конечно, здоровый образ жизни, хороший сон, посещение косметолога – все это укрепляет ткани вокруг глаз и уменьшает выпячивание жировой ткани. Однако наступает время, когда уже ни отдых, ни прогулки на свежем воздухе, ни всевозможные достижения косметологии не могут замаскировать этот дефект. И тогда человек обращается к офтальмопластическому хирургу, чтобы избавиться от этой проблемы.

Кто обычно обращается за блефаропластикой?

Интересно, что на сегодняшний день эта процедура очень популярна не только среди женщин, но и мужчин.

Также к нам приходят пациенты с травматическими повреждениями, рубцами век, новообразованиями, а также люди, имеющие возрастные изменения век (завороты или вывороты).

Таким образом, наряду с эстетической блефаропластикой – большая часть пациентов, – это люди, нуждающиеся именно в реконструктивной блефаропластике.

Причем за качественной пластикой не обязательно ехать за границу. У нас используются самые современные методики. Конечно, речь идет о медклиниках, оснащенных высокотехнологичным оборудованием. Здесь можно выполнять различные офтальмопластические операции с минимальным риском осложнений и быстрым реабилитационным периодом.

В каком возрасте лучше делать блефаропластику?

Что касается возраста, то нет каких-либо определенных ограничений. Ведь и в молодом возрасте могут быть ярко выраженные мешки под глазами, которые не нравятся человеку, и он стремится от них избавиться. А есть и врожденные пороки, которые мешают нормально жить. Поэтому эту операцию можно делать вне зависимости от того, сколько вам лет.

Сколько нужно времени, чтобы восстановиться после операции?

Современные методики чрезвычайно высокотехнологичны и мини-инвазивны. У нас в офтальмологическом центре Эксимер мы используем радиоволновой нож, современный сверхточный инструментарий, микроскопы – все это делает срок реабилитации после операции – минимальным. Пациенты после операции могут уже через 2-3 часа ехать домой.

Что касается возвращения к привычной жизни, то здесь должно пройти 5-7 дней, и человек может выходить на работу, конечно, если это не связано с тяжелыми физическими нагрузками.

Долго ли длится омолаживающий эффект после блефаропластики?

Хороший молодой вид может оставаться долгий период времени – десять и даже больше лет.

Конечно, для закрепления длительного эффекта нужно ухаживать за кожей – посещать косметолога, вести здоровый образ жизни и поддерживать стабильный вес.